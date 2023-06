Kleine opkomst boerenprotest, BBB en SGP niet aanwezig om intimidatie CDA'ers

Delen via E-mail

Bij het boerenprotest van Farmers Defence Force (FDF) in Den Haag donderdag zijn maar een paar honderd mensen aanwezig geweest. Dat is minder dan FDF verwachtte. BBB en SGP kwamen niet vanwege de intimidatie van CDA-Kamerleden.

FDF verwachtte dat "vele duizenden" mensen naar het protest zouden komen, maar van een vol Malieveld was dus geen sprake. Op het Malieveld waren ook geen trekkers te zien.

De demonstranten zeiden op de publieke tribune van de Kamer te willen komen om daar het landbouwdebat te volgen. Dat is in principe toegestaan.

Het protest op het Malieveld werd volgens het programma om 13.00 uur geopend door FDF-voorman Mark van den Oever. Ook Kamerlid Wybren van Haga was aanwezig en gaf een toespraak.

BBB-leider Caroline van der Plas kondigde aan geen toespraak te houden. Ze vond dat FDF niet specifiek genoeg afstand had genomen "van de bedreigingen en intimidatie van CDA-Kamerleden en het rondsturen van nummers", meldde ze op Twitter. Ook SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kwam om die reden niet.

Woede over delen nummers Kamerleden voor boerendebat: 'Pure intimidatie'

In Den Haag gold al sinds donderdagochtend vroeg een noodbevel. Op de A28 in de buurt van het Gelderse Nunspeet zijn meerdere trekkers van de weg gehaald.

Inmiddels zijn zeven mensen aangehouden rond het protest in Den Haag, meldt de politie op Twitter . Dat gebeurde onder meer voor het niet voldoen aan een vordering en vanwege mishandeling. Bij een aanhouding zijn twee politieagenten lichtgewond geraakt.

FDF wilde het protest eerder bij de tijdelijke Tweede Kamer houden. Van den Oever bezwoer dat de demonstranten bij het gebouw zouden blijven staan, ook toen de gemeente Den Haag had aangegeven dat dit niet mocht. Maar later zei de FDF-voorman dat hij "geen keus had" en toch naar het Malieveld ging.