Vernield monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten wordt herbouwd

Het vernielde glazen monument voor kankerpatiënten in Dronten wordt opnieuw gebouwd. Dat heeft KWF donderdag gemeld. De crowdfunding die nabestaanden van kankerpatiënten hebben opgezet, heeft in no-time het benodigde bedrag opgeleverd.

Een crowdfunding leverde in noodtempo meer dan 200.000 euro op, het bedrag dat nodig was. De actie op de site van KWF Kankerbestrijding is opgezet door Norbert Dikkeboom. De naam van zijn in 2009 aan longkanker overleden vader stond ook op het monument.