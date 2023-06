Korte tijd minder treinen door storing bij station Zaandam, treinverkeer hervat

Een stroomstoring bij station Zaandam had donderdag korte tijd flinke impact op het treinverkeer in Noord-Holland. Gedurende anderhalf uur was er een treinverkeer mogelijk van en naar Zaandam. De problemen waren tegen 10.00 uur verholpen.

Door de stroomstoring waren seinen en wissels rond Zaandam niet te besturen, meldt spoorbeheerder ProRail. De oorzaak van de tijdelijke storing is nog niet bekend, hier doet ProRail onderzoek naar.

Door de storing moesten twee treinen terugrijden naar het station waar zij vandaan kwamen, eentje naar Enkhuizen en de ander naar Amsterdam.