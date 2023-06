Gemeente Den Haag vraagt boeren naar Malieveld te gaan, niet naar Kamer

De gemeente Den Haag heeft demonstrerende boeren gevraagd om zonder trekkers naar het Malieveld te gaan en niet naar de tijdelijke Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Het aantal demonstranten zou te groot zijn voor die locatie.

Donderdagochtend werd een noodbevel uitgevaardigd. Daardoor zijn mensen die met tractoren of andere zware voertuigen actie willen voeren niet welkom in de stad.

FDF heeft mensen opgeroepen met trekkers naar de tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag te komen en verwacht duizenden mensen. Dat werd donderdagochtend bekendgemaakt via het Telegram-account van Convoy Nederland. De gemeente Den Haag liet later weten veel minder demonstranten te verwachten.

Volgens een conceptprogramma begint het protest om 13.00 uur met een toespraak van FDF-voorman Mark van den Oever. Later spreken onder anderen Caroline van der Plas van BBB en Wybren van Haga van BVNL.

Van der Plas liet overigens donderdagochtend bij WNL weten dat ze nog twijfelt of ze wel zal meedoen aan het protest. Ze zegt dat ze het laat afhangen van wat er de komende uren nog gebeurt.

Politie haalt tractoren van de A28

Tientallen trekkers reden donderdagochtend op de A28 in de buurt van Zwolle. De politie heeft meerdere trekkers van de weg af gehaald. Dit gebeurde bij 't Harde, in de buurt van Nunspeet in Gelderland. De bestuurders hebben een bekeuring gekregen, meldt de politie.

Ook in Den Haag is de bestuurder van een tractor bekeurd op de Koningskade in Den Haag "vanwege het niet voeren van een kentekenplaat". Op verschillende plekken in de stad staan politiebussen; bij station Den Haag Centraal, het Malieveld en het Korte Voorhout.

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zei even voor 10.30 uur dat er nog geen contact is gelegd met de organisatie achter het protest. Eerder op de ochtend werden al drie trekkers vanaf de Brouwersgracht in Den Haag "verwezen naar een parkeerlocatie".