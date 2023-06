Den Haag vaardigt noodbevel uit vanwege boerenprotest: trekkers niet welkom

In Den Haag is donderdagochtend een noodbevel afgekondigd. Daardoor zijn mensen die met tractoren of andere zware voertuigen actie willen voeren niet welkom in de stad. Boerenorganisatie Farmers Defence Force wil daar protesteren.

FDF heeft mensen opgeroepen met trekkers naar Den Haag te komen en verwacht duizenden mensen. De exacte locatie van het protest wordt pas later gedeeld.

Op dit moment rijden ongeveer twintig trekkers op de A28 in de buurt van Zwolle. Rijkswaterstaat vraagt weggebruikers goed op te letten, omdat de trekkers langzamer rijden dan het overige verkeer. Waarschijnlijk zijn de tractoren op weg naar Den Haag.

Eerder op de ochtend zijn al drie trekkers vanaf de Brouwersgracht verwezen naar een parkeerlocatie, meldt de politie op Twitter.