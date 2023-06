Weerbericht: Vooral veel bewolking, mogelijk met regen

Er trekt donderdag veel bewolking over het land. Plaatselijk kan dat een regenbui opleveren. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten.

In het zuidoosten van het land kan er lokaal een pittige bui vallen, mogelijk met onweer.

In de ochtend staat er een matige zuidwestelijke wind. In de avond is de wind gedraaid naar het westen en is die matig tot vrij krachtig.

's Nachts kan er in het oosten nog een enkele bui vallen, maar vanuit het westen komen dan ook steeds meer opklaringen voor. De temperatuur daalt 's avonds naar 12 tot 15 graden.

