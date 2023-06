Donderdag nog steeds geen treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen

De spoorbrug bij Nijmegen blijft donderdag nog de hele dag gesloten. Dat betekent dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Nijmegen en Arnhem.

"We gaan het niet redden", zegt een woordvoerder over de dienstregeling donderdag. "We hebben niet het vertrouwen dat we de reiziger donderdag met zekerheid 's ochtends een trein kunnen aanbieden."

De bedoeling was om de treinen donderdag met zeer lage snelheid weer te laten rijden. Dit weekend vindt het populaire festival Down The Rabbit Hole plaats in de buurt van Nijmegen. Over drie weken staat de Nijmeegse Vierdaagse op het programma.