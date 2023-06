In heel Amsterdam is het vanaf 1 juli verboden een mes te dragen

In de hele gemeente Amsterdam is het vanaf 1 juli verboden een mes op zak te hebben. Het gaat om gebruiksmessen zoals koksmessen en hobbymessen. Een mes kopen en het mee naar huis nemen in de verpakking mag nog wel.

Ondanks eerder genomen maatregelen blijven de zorgen in Amsterdam rond ernstige steekincidenten onder met name jongeren groot. Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema woensdag in een raadsbrief.

"Daarnaast heeft een aantal Amsterdamse scholen verzocht een helder en duidelijk signaal te kunnen afgeven dat alle messen verboden zijn", schrijft Halsema verder.

Het verbod geldt niet voor voorwerpen die je in de winkel koopt en "zodanig zijn ingepakt dat zij niet direct als steekwapen gebruikt kunnen worden".

De gemeente heeft het besluit om gebruiksmessen te verbieden genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Bij veel steekincidenten in Amsterdam wordt gebruikgemaakt van messen die vallen onder deze categorie, die dus nog niet verboden waren.

"Een algeheel messenverbod verbiedt het dragen van gebruikswapens in de openbare ruimte en geeft daarmee een duidelijke, uniforme norm aan", schrijft Halsema. "De duidelijkheid dat alle messen in de hele stad verboden zijn, helpt de scholen in het gesprek met leerlingen over de risico's van wapengeweld."

Niet alleen in Amsterdam zorgen over messengeweld

Met het verbod in Amsterdam kan de politie iemand met een (gebruiks)mes een boete geven en het mes in beslag nemen. "De invoering van een algeheel messenverbod draagt op deze manier bij aan de veiligheid op straat', schrijft Halsema.

Wel benadrukt ze dat er reden moet zijn om iemand te fouilleren en dat "het messenverbod geen fouilleerbevoegdheid creëert".

De burgemeester wijst erop dat niet alleen in Amsterdam zorgen bestaan over messengeweld onder jongeren. Eerder al voerden onder meer de gemeenten Groningen, Winterswijk, Middelburg en Vlissingen vergelijkbare verboden in.