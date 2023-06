Lerarentekort vraagt om 'pijnlijke keuzes': minder uren en andere lessen

Er zijn "pijnlijke keuzes" nodig om het lerarentekort het hoofd te bieden, zegt de Onderwijsraad donderdag. Er kan bijvoorbeeld worden nagedacht over minder lesuren in combinatie met een minder vol lesprogramma.

Het lerarentekort is vorig jaar opnieuw gestegen: bijna 10 procent van de voltijdbanen was niet vervuld. De grote steden hebben grotere tekorten dan gebieden buiten de stad. Maar feit is dat er overal een tekort is, en dat dit in de komende jaren niet zomaar is opgelost.

De Onderwijsraad heeft daarom gekeken hoe Nederland hiermee om kan gaan. In zijn donderdag gepubliceerde verkenning Schaarste schuurt onderzoekt de raad welke opties er zijn. Maar om alle kinderen onderwijs te kunnen bieden, zijn keuzes nodig.

"Schaarste schuurt, zeker in het onderwijs. Het schuurt omdat de tekorten ongelijk zijn verdeeld en juist scholen met veel sociaal kwetsbare leerlingen het hardst worden getroffen. En het schuurt omdat moeilijke en pijnlijke keuzes noodzakelijk zijn", schrijft de Onderwijsraad. "Maar we kunnen de ogen niet sluiten voor dit groeiende en scheef verdeelde probleem."

Scholen kunnen niet alles doen

Een van die keuzes is kritisch naar het uitgebreide onderwijsprogramma kijken. Scholen kunnen nu eenmaal niet alles op zich nemen, ook al dringt de politiek of de maatschappij daar soms op aan, ziet de raad. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld lessen over gezonde voeding, culturele activiteiten, filosofie of financiële educatie.

"Momenteel ontbreekt het in de politiek en samenleving aan besef van wat redelijkerwijs van het onderwijs verwacht kan worden", luidt de stevige conclusie van de Onderwijsraad.

Lesuren beter invullen heeft alleen zin als de kinderen ook mínder uren les krijgen. In de tijd die zo wordt bespaard, kunnen leraren andere klassen lesgeven. "Het idee is, dat als het onderwijsaanbod voor leerlingen in omvang en tijd afneemt, het hele onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd met het aantal beschikbare leraren."

De Onderwijsraad voegt daar nog aan toe dat Nederlandse kinderen relatief veel op school zitten: 940 uur per jaar op de basisschool en 1.000 uur op de middelbare school. In de meeste westerse landen is dat gemiddeld 799 en 919.

Raad ziet heil in hulp van anderen, niet in digitale oplossingen

Naast naar het onderwijsprogramma kunnen scholen ook naar hulp van anderen kijken. "Onderwijs geven blijft echt het domein van de leraren", benadrukt een woordvoerder. "Maar er zijn ook anderen die hen kunnen ondersteunen." Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met de administratie, surveillance bij toetsen of de organisatie van schoolreisjes.

De Onderwijsraad ziet geen heil in digitale oplossingen, zoals online lesprogramma's of automatische nakijkprogramma's. Niet alleen kost het leraren alsnog tijd om die programma's goed in te zetten, ook zijn voor lesgeven vaardigheden nodig die computers niet hebben. Daarnaast hebben niet alle leerlingen even goed toegang tot dit soort digitale middelen.

Hoe zou dit er in de praktijk uitzien? Als er naar het onderwijsaanbod wordt gekeken, minder les wordt gegeven en hulp van buitenaf komt, dan kunnen leerlingen bijvoorbeeld vier dagen les krijgen. Op de vijfde dag zouden ze dan een programma krijgen dat officieel geen onderdeel van het lesaanbod is. Denk aan een museumbezoek, kunst maken of schaakles. Die activiteiten kunnen worden begeleid door bijvoorbeeld ouders of andere professionals.

Kwetsbare kinderen moeten niet de dupe worden

De Onderwijsraad maakt zich zorgen over de kansenongelijkheid. Scholen waarop al relatief veel kwetsbare kinderen zitten kampen met grotere tekorten dan scholen met minder kwetsbare kinderen. Het is daarom de vraag of de opties die de Onderwijsraad oppert ook op deze kwetsbare scholen genomen moeten worden. Dat kan er namelijk toe leiden dat die kinderen een nog grotere achterstand oplopen.

Ook moet er goed worden samengewerkt tussen de verschillende regio's. Er kan bijvoorbeeld worden nagedacht over leraren ergens anders laten bijspringen, als ze dat willen. "Lerarentekorten mogen niet alleen een probleem zijn van de scholen en schoolbesturen die ermee worden geconfronteerd."