Grote brand in Rotterdam onder controle, nog wel rookwolken boven de stad

In Rotterdam-West heeft woensdagochtend een grote brand gewoed, waardoor vooral over dat stadsdeel veel rook trok. Rond 9.30 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was.

De brand woedde in een loods aan de Keileweg. De vlammen sloegen uit het pand en er trok een grote rookkolom over de stad.

Vanwege de grote hoeveelheid rook is een NL-Alert verzonden. "Bij de brand komt veel rook vrij. Blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen uit", meldde de veiligheidsregio. Dat advies blijft staan, aangezien er nog steeds rook vrijkomt die laag overtrekt.

Metingen hebben uitgewezen dat er geen andere dan de normale stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. "Maar rook is altijd slecht voor je, dus blijf eruit", is de oproep. Er wordt nog gekeken of er in de nabije omgeving stoffen zijn neergedaald.

0:50 Afspelen knop Grote rookwolken trekken over Rotterdam door brand in houtopslag

Belangrijke straten afgesloten vanwege rook

Niemand raakte gewond. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden. Maar het pand waarin de brand is ontstaan, is verloren gegaan.

In het pand zaten veel ondernemingen die een maatschappelijke bijdrage proberen te leveren, bijvoorbeeld door van oud hout nieuwe meubels te maken. De oorzaak van de brand is nog onbekend.