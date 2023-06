Weerbericht: Regen en wind kunnen niet voorkomen dat de zon lokaal doorbreekt

In het hele land is het vandaag bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag wordt het droog en lokaal breekt zelfs de zon door.

Het zal koeler worden dan de afgelopen weken en er waait een matige westenwind. Op veel plekken wordt het niet warmer dan 23 graden.

Vanavond en in de nacht naar donderdag is het wisselend bewolkt en lokaal ontstaat de kans op een bui. Ook donderdag trekken er buien over ons land, lokaal met kans op onweer. De temperatuur zal wel iets toenemen: de maxima liggen tussen de 21 en 26 graden.

De dagen erna blijven wisselvallig. Gemiddeld komt de temperatuur niet ver boven de 21 graden uit en het is overwegend bewolkt. In het weekend neemt de kans op neerslag weer toe.

Canadese rooklucht komt onze kant op

Ook kunnen we de komende dagen te maken krijgen met de rooklucht van bosbranden die al weken woeden aan de westkust van Canada. Lange tijd hadden we daar geen last van. Maar omdat we nu te maken hebben met een westenwind, waait de vuile lucht onze kant op.