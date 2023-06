Weinig misstanden rond islamitisch Offerfeest, waarom dan toch 'strikt toezicht'?

Vandaag begint het drie dagen durende Offerfeest (Ied-al-Adha). Tijdens het islamitische feest slachten moslims een dier ter herinnering aan profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren. Dat gebeurt al jaren zonder noemenswaardige aantallen illegale slachtingen of verminderd dierenwelzijn.

Op het moment dat Ibrahim het offer zou voltrekken, greep God in: een ram mocht de plaats van Ibrahims zoon innemen, luidt het verhaal uit de Koran. Een deel van de ongeveer miljoen moslims in Nederland slacht een dier om hierbij stil te staan.

Het feest begint met een gebed in de moskee. Daarna gaan de families die een rund, geit of schaap hebben gekocht naar het slachthuis. Na de slacht wordt een deel van het vlees weggegeven aan gezinnen die onvoldoende geld hebben om zelf een dier te kopen om te slachten.

Tijdens de slacht is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) continu aanwezig om te controleren of alles volgens de regels verloopt. In alle 38 deelnemende slachthuizen gaat de autoriteit weer "strikt toezicht" houden.

Maar de instantie geeft na vragen van NU.nl toe dat daar weinig aanleiding toe is: het gaat al jaren goed qua dierenwelzijn. Vorig jaar troffen de NVWA en de politie ondanks verscherpt toezicht zelfs geen enkel geval van illegale rituele slacht aan.

In de slachthuizen wordt ook onverdoofd geslacht. Dat is volgens een NVWA-woordvoerder "de enige reden" dat de toezichthouder juist in de periode rond het islamitische feest extra controleert of slachtdieren "niet onnodig lijden". NU.nl wacht op een uitgebreidere reactie over de noodzaak van dit verscherpte toezicht.

Aandeel onbedwelmde dieren neemt al jaren af

Dieren die binnen veertig seconden na een halssnede nog tekenen van bewustzijn vertonen, moeten alsnog verdoofd worden. Onbedwelmd slachten mag alleen onder strikte voorwaarden en alleen om religieuze redenen.

Het aandeel onbedwelmde dieren neemt al jaren af. In 2021 ging het voor het eerst om minder dan 50 procent.

Ook de politie blijft extra alert op illegale slachtactiviteiten buiten de officiële slachthuizen, hoewel de kleine aantallen overtredingen daar dus weinig aanleiding toe geven.

Het Comité Dierennoodhulp roept iedereen op "goed om zich heen te kijken naar mogelijk illegale onverdoofde slachtingen". In 2021 gaven acht meldingen voor de NVWA aanleiding tot extra controle. In slechts twee gevallen was er inderdaad sprake van illegale slacht. Het jaar daarop was dat aantal nul.