Islamitisch Offerfeest begint vandaag, NVWA houdt 'strikt toezicht'

Vandaag begint het twee dagen durende Offerfeest (Ied-al-Adha). Tijdens het islamitische feest slachten moslims een dier, ter herinnering aan profeet Ibrahim, die bereid was om zijn zoon te offeren.

Maar op het moment dat het offer voltrokken zou worden, greep God in en besloot dat een ram de plaats van Ibrahims zoon mocht innemen, luidt het verhaal.

Het feest begint met een gebed in de moskee, waarna de families die een rund, geit of schaap hebben gekocht naar het slachthuis gaan. Na de slacht wordt een deel van het vlees weggegeven aan families die onvoldoende geld hebben om zelf een dier te kopen om te slachten.

Tijdens het slachten is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) continu aanwezig om te controleren of alles volgens de regels verloopt. In alle 38 deelnemende slachthuizen gaat de autoriteit weer "strikt toezicht" houden, zegt de organisatie.