Inspectie onderzoekt of verdachte van steekpartij Den Haag genoeg hulp kreeg

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of de man die vorige week dinsdag een vrouw doodstak in een Haagse supermarkt wel voldoende is geholpen. De man kreeg mogelijk onvoldoende begeleiding terwijl hij geestelijke problemen had.

Jamel L. wordt ervan verdacht dat hij vorige week dinsdag een medewerkster van een supermarkt in Den Haag heeft doodgestoken. Na zijn aanhouding bleek dat hij een omvangrijk strafblad heeft.

In 2018 werd hem tbs opgelegd in Curaçao. Nederland nam dat niet over toen hij datzelfde jaar overkwam. Toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Sander Dekker zag daar mede vanwege de hoge kosten van af.

De inspectie gaat na of organisaties fouten hebben gemaakt rond de begeleiding en behandeling van L. Voor het incident vroeg hij al meerdere keren om hulp. Die krijg hij niet, omdat hij volgens de gemeente agressief was tijdens intakegesprekken.