Zeker tot middernacht geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen door defect

Tussen Arnhem en Nijmegen rijden zeker tot middernacht geen treinen, meldt NS. Bij een inspectie van de spoorbrug bij Nijmegen stelde ProRail dinsdag een defect vast.

Dat moet eerst worden gerepareerd voordat er weer veilig treinen kunnen rijden, zegt een woordvoerder van ProRail tegen NU.nl.

Hoelang het gaat duren om het defect te repareren is niet duidelijk. Daardoor is ook niet duidelijk hoelang er geen treinen rijden tussen Arnhem en Nijmegen. "Wij zijn in afwachting van een prognose van ProRail", zegt een woordvoerder van de NS.

ProRail heeft recent aan het spoor op de brug gewerkt. Of dat de oorzaak is van het defect moet nog uit onderzoek blijken.

Treinen mochten dinsdagochtend alleen met zeer lage snelheid over de brug rijden. Na de inspectie in de middag heeft ProRail besloten dat er helemaal niet meer over het kapotte spoor gereden kan worden. Medewerkers van ProRail onderzoeken dinsdag op de brug wat er precies aan de hand is. De spoorbeheerder raadt treinreizigers aan de reisplanner te gebruiken.