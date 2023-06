Voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Arnhem door defect aan spoorbrug

Delen via E-mail

Tussen Arnhem en Nijmegen rijden voorlopig geen treinen. Bij een inspectie van de spoorbrug bij Nijmegen heeft ProRail een defect vastgesteld.

Hoelang het gaat duren om het defect te repareren is niet duidelijk. Daardoor is ook niet duidelijk hoelang er geen treinen rijden tussen Arnhem en Nijmegen. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Wijchen is vertraagd.