Verpleegkundige die wordt verdacht van doden van patiënten in Assen blijft vrij

De Drentse verpleegkundige die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere sterfgevallen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen blijft op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte.

Dat heeft de raadkamer van het gerechtshof in Leeuwarden maandag besloten. De 31-jarige Theodoor V. uit de gemeente Noordenveld kwam op 1 juni al vrij, omdat de raadkamer van de rechtbank in Assen de verdenking tegen hem niet sterk genoeg vond om hem langer vast te houden.

Het Openbaar Ministerie ging daartegen in hoger beroep. Het OM vroeg tijdens de besloten zitting op maandag om het voorarrest van de man met zestig dagen te verlengen. Het gerechtshof in Leeuwarden ging hier dus niet in mee.

V. werd op 17 april opgepakt, nadat hulpverleners van GGZ Drenthe aan de bel hadden getrokken. De verpleegkundige had hen in verschillende gesprekken verteld dat hij tijdens de coronapandemie het leven van een twintigtal patiënten had beëindigd om hen uit hun lijden te verlossen. Hij zei dat hij medische handelingen had uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden.