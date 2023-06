Mink Kok veroordeeld tot zes jaar cel vanwege drugshandel

De bekende Amsterdamse crimineel Mink Kok is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Hij werd veroordeeld voor het vervoeren van honderden kilo's cocaïne en het opzetten van een cocaïnewasserij. De 62-jarige Kok geldt als 'oude rot' in de onderwereld.

De rechtbank in Rotterdam zag voldoende bewijs voor Koks betrokkenheid in onderschepte berichten van de dienst SkyECC. In die versleutelde berichten werd bijvoorbeeld overlegd over geldbedragen en bestellijsten.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder deze maand negen jaar cel tegen Kok.

Kok was betrokken bij de invoer van een partij cocaïne van 370 kilo. De drugs waren verstopt tussen een lading bananen en kwamen zo terecht bij een supermarkt in Duitsland.

De straf is lager geworden dan de eis. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat K. ook nog een andere partij drugs in zijn bezit heeft gehad.

De advocaat van Kok, Mark Teurlings, had om vrijspraak gevraagd. Hij laat dinsdag weten "teleurgesteld" te zijn in de uitspraak en overweegt een hoger beroep.

Schoonzoon van Kok kreeg acht jaar voor drugstransporten

De 62-jarige Amsterdammer werd vorig jaar in maart opgepakt in Libanon. Daar verbleef hij al jaren met zijn schoonzoon Najim Z., die eerder deze maand acht jaar cel kreeg voor twee cocaïnetransporten. Volgens justitie is Z. een crimineel contact van topcrimineel Ridouan Taghi. Daar stond hij niet voor terecht.