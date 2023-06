Zaak tegen pakketbezorger die man doodreed moet mogelijk opnieuw na fout hof

De zaak tegen de pakketbezorger die in november 2020 na een ruzie een man in Wijchen doodreed, moet mogelijk opnieuw. Het gerechtshof in Arnhem is namelijk de pleitnota van de advocaat van de verdachte kwijt.

Tarik O. werd in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar ging tegen die straf in cassatie.

In een advies aan de Hoge Raad zegt de advocaat-generaal dat de zaak opnieuw moet worden gedaan. Om goed te kunnen beoordelen of de zaak juridisch goed is verlopen, is ook de pleitnota van de advocaat van belang. Dat is het verhaal van de verdediging. Maar die pleitnota is dus kwijt.

Volgens de advocaat-generaal is dat een zogeheten "onherstelbaar verzuim". Daarom adviseert hij de Hoge Raad om de zaak opnieuw te doen. Het is nu aan de Hoge Raad om te bepalen of hij het advies overneemt. Die uitspraak wordt 26 september verwacht.

Woordenwisseling over rijgedrag zou de aanleiding zijn geweest

O. zou een 42-jarige man in Wijchen hebben aangereden, nadat die hem had aangesproken op zijn rijgedrag. Na een woordenwisseling zou de pakketbezorger in zijn bestelbus zijn gestapt en de man hebben aangereden. Die zou op de motorkap zijn terechtgekomen waarna hij meters werd meegesleurd. Daarna reed O. mogelijk nog meerdere malen over het slachtoffer heen. Vervolgens zou O. verder zijn gegaan met de pakketbezorging.