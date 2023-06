GGD's: Bijna helft van mensen heeft bij hitte te weinig verkoeling in huis

Bijna de helft van de mensen kan weinig verkoeling vinden in huis, tuin of buurt als het aanhoudend warm is. Dit probleem is het grootst bij mensen met een kwetsbare gezondheid, armere mensen en jongvolwassenen, blijkt uit onderzoek van de regionale GGD's.

Binnen het huis kan 44 procent van de mensen matig of slecht verkoeling vinden. In de tuin of buurt gaat het om 49 procent.

Mensen die in steden wonen hebben vaker last van te warme woningen en buurten. Daar gaat het om zo'n 57 tot 61 procent van de mensen. In niet-stedelijk gebied kan 43 tot 48 procent van de mensen slecht verkoeling vinden.

De GGD's roepen gemeenten, provincies en wooncorporaties op maatregelen te treffen om gezondheidsproblemen door de hitte te voorkomen. Ze wijzen bijvoorbeeld op het plaatsen van zonwering en goede ventilatieluiken. "Door klimaatverandering wordt het hitteprobleem nog groter", stellen de GGD's.

Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD's Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost Gelderland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Ook de Hogeschool van Amsterdam, het Radboudumc, de gemeente Nijmegen en de provincies Gelderland en Zuid-Holland deden eraan mee.

De onderzoekers hebben de gegevens van bijna 140.000 mensen meegenomen die de Gezondheidsmonitor invulden.