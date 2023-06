Ruim 6.500 arrestaties sinds hack criminele communicatiedienst EncroChat

Het kraken van de server van communicatiedienst EncroChat heeft tot dusver geleid tot 6.558 arrestaties wereldwijd. De aanbieder van versleutelde communicatie werd in 2020 neergehaald.

De Nederlandse en Franse autoriteiten benadrukten dinsdag op een persconferentie dat de hack van EncroChat volgens de regels is verlopen.

De autoriteiten maakten verder bekend dat sinds de hack van EncroChat bijna 900 miljoen euro aan crimineel geld in beslag is genomen of bevroren. De meer dan 60.000 gebruikers zouden elkaar voornamelijk berichten sturen over de illegale handel in drugs en over het witwassen van geld.

Verder werden 103.500 kilo cocaïne, 163.400 kilo cannabis, 30,5 miljoen pillen en 3.300 kilo heroïne in beslag genomen. Daarnaast is er beslag gelegd op 971 voertuigen, 271 woningen, 83 boten en 40 vliegtuigen. Ook zijn 923 wapens afgepakt.

Gehackte berichten mogen als bewijs worden gebruikt

EncroChat werd in 2020 ontmanteld, waardoor berichten die criminelen elkaar stuurden via cryptotelefoons zichtbaar werden voor opsporingsdiensten. De servers van de cryptodienst stonden in Frankrijk en zijn door Franse opsporingsinstanties gekraakt.

Hoe dat precies is gedaan, is nooit helemaal duidelijk geworden. Dat is namelijk een Frans staatsgeheim. Veel advocaten vroegen zich af hoe ze dan moesten controleren of alles wel eerlijk is verlopen tijdens het onderzoek.