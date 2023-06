Verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij verbergen lichaam Gino (9)

De politie heeft donderdag een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van de negenjarige Gino.

De andere verdachte in de zaak is Donny M. Hij wordt ervan verdacht Gino te hebben ontvoerd, misbruikt en gedood.

Gino verdween op 1 juni 2022 uit het Limburgse Kerkrade, waar hij op dat moment op straat speelde. Een aantal dagen later werd M. opgepakt. Hij heeft bekend dat hij de jongen had meegenomen naar zijn woning in Geleen, waar hij hem drugs toediende en misbruikte. Gino is daarna gewurgd en gesmoord.