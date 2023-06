Weerbericht: Wolkenvelden op sommige plekken, verder droog en zonnig

In het noordoosten en het zuiden worden vandaag wolkenvelden verwacht. In het noordoosten is ook een kleine kans op een bui. Maar elders blijft het droog en zonnig. De temperatuur loopt op tot 20 graden.

Gedurende de dag verschijnen geleidelijk meer wolken en neemt van het westen uit de kans op regen toe. Vanavond valt in vooral het westen en zuiden af en toe regen.

Woensdag trekt de regen oostwaarts en in de loop van de middag wordt het droog. De bewolking houdt de overhand en slechts af en toe laat zich de zon zien bij 20 tot 23 graden.

Volg dit onderwerp Wil je elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte