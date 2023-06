Deel winkels Schiphol stopt per direct met verkopen van plastic waterflesjes

Een deel van de winkels op Schiphol stopt per direct met het verkopen van plastic wegwerpwaterflessen. Zo wordt volgens de grootste retailer op de luchthaven het weggooien van 750.000 plastic flesjes voorkomen.

Schiphol Airport Retail (SAR) is naar eigen zeggen de eerste in zijn soort in Europa die deze stap zet. Het initiatief van de winkeluitbater is een samenwerking met Dopper. De Nederlandse waterflessenmaker is bezig met een breder initiatief om meer watertappunten in het land te krijgen.