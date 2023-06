Farmers Defence Force wil donderdag weer met trekkers naar Den Haag

Farmers Defence Force (FDF) wil donderdag met tractoren naar Den Haag om te demonstreren. "De trekkers gaan voorop in de strijd", zei FDF-voorman Mark van den Oever maandagavond in Apeldoorn waar de boerenorganisatie vergadert over de aankomende actie.

FDF kiest om de actie donderdag te houden, omdat de Tweede Kamer dan debatteert over het klappen van het landbouwakkoord. Van den Oever verwacht dat er een hoop mensen op de actie afkomen.

Hoe de demonstranten met de trekkers in Den Haag willen komen, laat FDF aan de deelnemers zelf over. "Als ze er maar komen." Van den Oever wilde nog niet prijsgeven waar FDF precies wil demonstreren. Verdere details moeten volgens hem nog besproken worden en moeten deze week duidelijk worden.

Het is niet duidelijk hoe groot de impact van de actie zal zijn. Andere actiegroepen, zoals Agractie, hebben nog niet van zich laten horen.

Den Haag weet nog van niets

De gemeente Den Haag wil nog niet zeggen over hoe het aankijkt tegen het plan van Farmers Defences Force om donderdag met tractoren naar de Hofstad te komen.

"We hebben nog geen kennisgeving gehad", laat een gemeentewoordvoerder weten. "Zodra we die krijgen gaan we in gesprek over hoe we de actie het beste kunnen faciliteren."