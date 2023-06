OM eist zeven jaar tegen asielzoeker die hete olie over azc-medewerkers gooide

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag zeven jaar cel geëist tegen een 43-jarige asielzoeker die olie gooide over twee medewerkers van het asielzoekerscentrum (azc) in Sweikhuizen. De slachtoffers raakten daardoor voor het leven verminkt.

De Iraanse asielzoeker bekende dat hij op 27 januari 2022 hete olie in de richting van twee vrouwelijke medewerkers van het Limburgse azc had gegooid.

De vrouwen kwamen die bewuste dag op het geluid af van een brandalarm op de derde verdieping van het azc. De verdachte had het alarm met een in de brand gestoken stuk papier geactiveerd. Daarvoor had hij vijf flessen zonnebloem- en frituurolie in twee pannen aan de kook gebracht.

Toen de vrouwen de trap opliepen om te kijken wat er aan de hand was, gooide de man van bovenaf gloeiend hete olie over hen heen. Beide azc-medewerkers raakten ernstig gewond. Op dit moment, anderhalf jaar later, worden zij nog steeds behandeld aan de gevolgen van de aanval.

Het OM verdenkt de Iraniër van zware mishandeling met voorbedachten rade. De man verblijft sinds 2015 in Nederland en heeft sindsdien al twee keer een afwijzing op zijn asielaanvraag gekregen.