Vogelgriep treft veel visdieven en voor het eerst ook een Limburgse oehoe

De vogelgriep die al meer dan een half jaar rondwaart heeft ook kolonies visdieven getroffen. Daarnaast werd de ziekte voor het eerst vastgesteld bij een oehoe in het Limburgse Weert.

De oehoe is niet de enige uil die is bezweken aan de vogelgriep. De ziekte trof ook al bosuilen, steenuilen en kerkuilen.

Sovon spreekt van een nieuwe griepgolf onder visdieven en kokmeeuwen. De griepgolf treft vooral jonge vogels. De organisatie zegt berichten te krijgen over honderden tot duizenden dode kuikens per kolonie.

De ziekte duikt volgens Sovon op in kolonies vanaf de Zuidwestelijke Delta tot in het Waddengebied. Maar er zijn ook kolonies waar helemaal geen zieke vogels voorkomen. Onder vogeltellers is een vragenlijst verspreid om erachter te komen waarom in bepaalde kolonies het sterftecijfer veel hoger is dan in andere.