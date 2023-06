Natuurgebied de Peel staat onder zware druk door stikstof en droogte

Te veel stikstof en verdroging zorgen voor verslechtering van de Peel, een groot natuurgebied op de grens van Limburg en Brabant. Ook in de Biesbosch staat de natuur er niet overal goed voor, maar de situatie is daar minder slecht dan in de Peel.

De Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel staan "onder zware druk", meldt de Ecologische Autoriteit dinsdag. In die gebieden is de hoeveelheid stikstof drie keer hoger dan het gebied aankan.

Met name het hoogveen en de heide lijden sterk onder die hoge stikstofneerslag. Volgens de Ecologische Autoriteit lopen ze een groot risico op verdere verslechtering.

Doordat het grondwater veel te laag staat, verslechtert het hoogveen nog meer. "Stabielere en hogere grondwaterstanden zijn nodig", schrijft de autoriteit. Ze noemt dat een grote uitdaging, ook met het oog op klimaatverandering en de drogere zomers die daarbij horen.

Wat is de Ecologische Autoriteit? Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft de Ecologische Autoriteit ingesteld. Die moet kijken of besluiten over beschermde natuur goed worden genomen.

De Ecologische Autoriteit is onafhankelijk. Daarin zitten mensen met veel kennis van de natuur. Denk aan wetenschappers en natuurbeheerders.

Minister Van der Wal vindt het belangrijk dat het orgaan onafhankelijk is, omdat boeren bijvoorbeeld twijfelen of berekeningen van de overheid wel kloppen.

Met de Biesbosch gaat het ook niet goed

Met de Biesbosch gaat het zeker niet goed, maar wel wat beter dan in de Pelen. Slechte waterkwaliteit en de vele recreatie in het gebied verslechteren de natuur in het gebied.

Ook de steeds minder wisselende waterstanden hebben een negatief effect op de Biesbosch. Oorspronkelijk mondden verschillende rivieren in de Biesbosch uit in zee. Dat zorgde voor eb en vloed in het gebied, wat aantrekkelijk is voor veel diersoorten.

Door de aanleg van de Deltawerken verdween die "dynamiek" uit het gebied. Door openingen in dammen te creëren wordt daaraan gewerkt, maar nog altijd niet voldoende.

'Maak de Biesbosch groter'

Opmerkelijk is dat de Ecologische Autoriteit ziet dat natuurdoelen in de Biesbosch makkelijker gehaald kunnen worden als een gebied aan de oostkant van de Biesbosch bij het natuurgebied wordt getrokken.

Daar is al natuur aanwezig en anders zou dat met weinig inspanning kunnen ontstaan, constateert de organisatie. "Daarmee is de Biesbosch ook beter tegen klimaatverandering bestand", meldt de autoriteit.

Met veel meer natuurgebieden gaat het niet goed

De Ecologische Autoriteit brengt over in totaal 130 stikstofgevoelige natuurgebieden een advies uit. Dat doet ze op basis van rapporten die zijn aangeleverd door de provincies. Die rapporten vormen de basis voor de besluiten over hoe het landelijk gebied eruit moet komen te zien.