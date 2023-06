Drukte in asielopvang ook terug te zien in aantal incidenten en misdrijven

Er verbleven vorig jaar veel meer mensen in de Nederlandse asielopvang en dat is ook terug te zien in het aantal incidenten en misdrijven. Het kabinet wil nu verder laten onderzoeken waardoor dat komt.

In 2022 verbleven 83.000 asielzoekers in de Nederlandse asielopvang, een stijging van 39 procent ten opzichte van een jaar eerder. In datzelfde jaar werden er ook 42 procent meer incidenten (8.700) en 38 procent meer misdrijven (5.700) geregistreerd.

De toename in het aantal mensen in de asielopvang valt dus samen met de stijging in het aantal incidenten, zegt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) maandag. Het percentage asielzoekers dat betrokken is geweest bij een incident of misdrijf, is namelijk wel vrijwel hetzelfde gebleven als een jaar eerder.

Van alle asielzoekers is namelijk zo'n 7 procent betrokken geweest bij een incident en 3 procent bij een misdrijf. Bij incidenten gaat het bijvoorbeeld om agressie, geweld en asielzoekers die zichzelf (dreigen) te beschadigen. Onder misdrijven vallen incidenten die door het Openbaar Ministerie (OM) worden vervolgd. In vergelijking met de rest van Nederland zijn asielzoekers vaker betrokken bij vermogensmisdrijven (bijvoorbeeld diefstal of inbraak) en juist minder vaak bij geweld.

Het WODC heeft alleen de geregistreerde gevallen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en in de crisisnoodopvang van gemeenten meegenomen. Oekraïense vluchtelingen zijn niet meegeteld, evenals dingen die zijn gebeurd toen mensen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen. Deze groepen vielen (nog) niet onder de verantwoordelijkheid van het COA.

Lang wachten zorgt mogelijk voor meer incidenten

Hoewel het WODC ziet dat de stijging in bezetting en criminaliteit samenvalt, geeft het wel aan dat er meer onderzoek nodig is. Zo wil het meer onderzoek naar waarom er precies meer incidenten zijn geweest.

Daarbij moet volgens het WODC gekeken worden naar de rol van de overvolle asielzoekerscentra en lange wachttijden bij het afhandelen van een asielaanvraag. Volgens het onderzoekscentrum is het "goed mogelijk" dat als iemand langer in de asielopvang moet blijven, er frustratie ontstaat "met mogelijke incidenten of misdrijven tot gevolg". Ook de grotere drukte, lagere kwaliteit van opvang en meer onzekerheid kunnen een rol spelen.

Het kabinet volgt dat advies op en gaat inzetten op verder onderzoek, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een reactie op het rapport. Het kabinet investeerde al 45 miljoen euro in de preventie en aanpak van deze problemen. "Dat duidingsonderzoek nodig is om de cijfers beter te kunnen verklaren, laat onverlet dat hard wordt opgetreden tegen criminele asielzoekers", schrijft Van der Burg.