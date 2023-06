Rijkswaterstaat bekijkt zes oplossingen voor smalle vaargeul naar Ameland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Rijkswaterstaat onderzoekt zes mogelijke oplossingen voor de steeds maar weer dichtslibbende vaargeul van het Friese Holwert naar Ameland. De dienst verwacht deze zomer een advies te kunnen sturen naar minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

De oplossingen maken deel uit van twee hoofdingrepen die de dienst ook onderzoekt: het verplaatsen van de veerdam in Holwert, zodat de veerboten een andere route kunnen varen, of het optimaliseren van de huidige veerverbinding.

Rederij Wagenborg Passagiersdiensten perkt het aantal afvaarten van en naar Ameland vanaf dinsdag drastisch in. De vaargeul is volgens de rederij zo smal geworden dat het niet meer veilig is als veerboten elkaar passeren.