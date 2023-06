Nederland daalt zestien plekken op ranglijst kinderrechten: 'We schieten tekort'

Nederland is zestien plekken gedaald op een ranglijst rondom het naleven van kinderrechten. We staan nu op plek 20. Vooral op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming gaat het een stuk slechter. Ook kinderen in armoede en in azc's worden veel minder beschermd.

Het is voor het eerst dat Nederland buiten de top tien valt. Volgens de onderzoekers besteedt ons land een zeer laag percentage van het overheidsbudget aan kinderen. Dat resulteert in lange wachtlijsten in de jeugdzorg en jeugdbescherming, waardoor "de Staat niet de benodigde zorg of bescherming kan bieden voor een grote groep kwetsbare kinderen".

Nederland schiet op het gebied van kinderrechten "over de gehele linie tekort", zegt KidsRights-voorzitter Marc Dullaert. "Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, maar presteert op het gebied van kinderrechten ondermaats."

Zweden en Finland staan bovenaan de KidsRights Index. Volgens de onderzoekers is er in die landen langetermijnvisie voor wat kinderen nodig hebben.

'Een op de vier kinderen leeft dit jaar onder armoedegrens'

De onderzoekers verwachten dat dit jaar een op de vier kinderen wereldwijd onder de armoedegrens zal leven. Daarin spelen onder meer de oorlogen in Oekraïne en Soedan en de gestegen kosten van levensonderhoud een rol.

Andere factoren zijn een toename van milieurampen, de lage vaccinatiegraad wereldwijd en de uitsluiting van meisjes tot onderwijs in Afghanistan. Onderaan de lijst staan Afghanistan en de Afrikaanse landen Tsjaad en Zuid-Soedan.