Recordaantal zomerse junidagen gemeten in Limburg

In Limburg is zondag de negentiende zomerse dag van de maand juni gemeten. Dat gebeurde in de plaatsen Maastricht en Ell. Het gaat om een recordaantal zomerse junidagen. In De Bilt werd de hoogste temperatuur van het jaar gemeten: 31,3 graden.

Voor een zomerse dagen moet het 25 graden of meer worden. Het vorige record was achttien zomerse dagen. Dat werd gemeten in juni 2021.

In De Bilt, waar het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut is gevestigd, worden de officiële records vastgelegd. Daar werd het record aangescherpt naar zestien zomerse dagen in juni, meldt Weeronline.

In De Bilt werd vandaag 31,3 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur van het jaar tot nu toe. Landelijk werd het net niet de warmste dag van het jaar.

In Maastricht werd het zondag 32,2 graden. Maar dat was net niet genoeg om de 32,3 graden in Hoek van Holland en Gilze-Rijen op 11 juni te verbreken.

Zondag was niet de warmste 25 juni tot nu toe. In 2019 werd het in Hupsel namelijk 36,5 graden. In De Bilt was het wel de op twee na warmste 25 juni. Het record werd in 2019 gemeten: 32,9 graden.