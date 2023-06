Dode en gewonde bij schietpartij in Maarheeze, verdachte aangehouden

Bij een schietpartij in Maarheeze is zondagmiddag een man om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte gewond. Volgens de politie is hij naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden.

Rond 16.15 uur kreeg de politie meldingen van een schietpartij bij De Vinnen in het buitengebied van het Brabantse dorp.

Toen de politie daar aankwam werden twee slachtoffers aangetroffen. Een van hen was aan zijn verwondingen overleden. Het is niet bekend hoe het tweede slachtoffer eraan toe is. De politie heeft een vuurwapen gevonden en in beslag genomen.