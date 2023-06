Burgemeester van Drimmelen krijgt stoeptegel door zijn raam gegooid

Burgemeester Boy Scholtze van Drimmelen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een stoeptegel door een ruit van zijn huis gekregen. Scholtze is net een half jaar burgemeester van de Brabantse gemeente. Hij verhuisde donderdag samen met zijn echtgenoot naar het dorp.

"We lagen net op bed toen het gebeurde", zegt de 32-jarige VVD'er tegen het ANP. "Daar schrik je best van en het heeft best wel impact omdat het in je eigen huis gebeurt. Je verwacht het niet."

Scholtze geeft aan dat hij geen idee heeft wie achter de actie zit. Volgens hem was de ontvangst in het dorp heel goed en voelen ze zich erg welkom. Scholtze is sinds zijn aantreden eind vorig jaar de jongste burgemeester van Nederland. "Ik heb de afgelopen maanden heel veel mensen gesproken, ook met mensen die het niet met je eens zijn. Maar ik heb werkelijk geen idee wie dit kan hebben gedaan."

Scholtze is getrouwd met een man, maar hij is ervan overtuigd dat zijn geaardheid geen rol heeft gespeeld bij het incident. "Dat is werkelijk geen seconde door mijn hoofd geschoten. Het is in alle gesprekken die ik heb gevoerd ook geen enkel issue geweest."