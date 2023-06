Weekweerbericht: Hollands weer met zon, wolken en iets lagere temperaturen

Delen via E-mail

Na een periode met hoge temperaturen en volop zonneschijn krijgen we komende week met een typisch Hollands weerbeeld te maken. Het wordt met 20 tot 24 graden wat minder warm en de kans op een bui neemt toe.

Zondag is het nog tropisch warm in Nederland, maar dat gaat veranderen. Komende week halen we de grens van 30 graden niet meer. Sterker nog, de temperatuur zal waarschijnlijk niet eens meer boven de 25 graden uitkomen.