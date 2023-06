Zeker vijftig mensen onwel door hitte bij sportevenement Ironman in Hoorn

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Zeker vijftig mensen zijn zondag door de hitte onwel geworden bij het sportevenement Ironman Westfriesland in Hoorn. Acht mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio.

De vijftig mensen die onwel werden vanwege de hitte hebben zich gemeld bij een EHBO-post. Uiteindelijk moesten veertig mensen worden nagekeken door ambulancepersoneel en zijn acht mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om zowel deelnemers als mensen in het publiek.

Eerder werd gesproken over tien mensen die onwel waren geworden. Toen werd al verwacht dat het aantal zou oplopen omdat er veel mensen aanwezig zijn bij het evenement en het heel warm is, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Bij de Ironman moeten de deelnemers lange afstanden zwemmen, fietsen en hardlopen. Volgens NH Nieuws wordt er in totaal 1,9 kilometer gezwommen, ruim 21 kilometer gerend en 90 kilometer gefietst.

Verschillende sportevenementen hebben het programma zondag aangepast wegens de voorspelde hitte. Zo gelastte De Halve van De Haar in Utrecht uit voorzorg de halve marathon af.

Ook de afstanden bij de halve marathon in Roosendaal werden door de organisatie aangepast. Zo werd de 10 kilometer ingekort tot 8 kilometer en deelnemers aan de 21 kilometer, liepen er 10.

Bij de Amerongse berg Ultra waren ook maatregelen genomen, zoals extra waterposten. Tijdens de loop van 52 kilometer werden de deelnemers via livetracking in de gaten gehouden, zodat de organisatie constant wist waar iedereen was.