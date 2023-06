Maarten van der Weijden voltooit Elfstedentriatlon en haalt 3,7 miljoen euro op

Maarten van der Weijden heeft zondagochtend in Leeuwarden zijn Elfstedentriatlon voltooid. De triatlon bestond uit 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer wandelen, met zo min mogelijk slapen en rusten tussendoor. Met de actie haalde hij ruim 3,7 miljoen euro op voor kankeronderzoek.

Van der Weijden zou eigenlijk zaterdagmiddag aankomen in Leeuwarden, maar hij was te vermoeid en moest eerst in Dokkum nog een slaapmoment nemen. Zondagochtend, iets voor 9.00 uur, finishte hij alsnog. Van der Weijden kwam wandelend over de streep.

In 2018 moest hij na 163 kilometer ziek opgeven, maar een jaar later bereikte hij de eindstreep in Leeuwarden wel. Tijdens de coronacrisis voltooide hij een vier dagen durende zwemtocht, in een stromingszwembad. Eerder dat jaar deed hij een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis.