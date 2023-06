Weerbericht: Snikhete dag met tropische temperaturen en volop zon

De zon schijnt vandaag volop en het wordt op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen tussen 30 en 33 graden. Het wordt waarschijnlijk de warmste dag van het jaar tot nu toe.

In de ochtend loopt de temperatuur al snel op. Rond het middaguur is het in het noorden van het land al 25 graden en in het zuiden kan het lokaal al richting de 30 graden gaan.

's Middags stijgt het kwik nog wat verder. Op veel plaatsen worden tropische waarden bereikt van 30 tot 33 graden. Op de Wadden en langs de kust blijft het met 28 of 29 graden iets koeler. Daar kan het later op de dag nog wat verder afkoelen doordat de wind dan in kracht toeneemt.

Het blijft vanavond nog lang warm. Aan het einde van de avond en in de nacht trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kan het tot onweer komen. De temperatuur daalt naar zo'n 17 graden.

