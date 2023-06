Niet eerder was het in juni zo vaak zomers warm in Nederland

De temperatuur in De Bilt heeft opnieuw de 25 graden aangetikt. Daarmee zijn er voor het eerst vijftien zomerse junidagen met een temperatuur van 25 graden of meer geteld. Het vorige record stond op veertien en dateerde van 1970.

De afgelopen jaren was het in Nederland gemiddeld vijf dagen in juni zomers warm, meldt Weerplaza zaterdag.

De hitte houdt bovendien nog wel even aan. Zondag kan volgens de weerdienst de zestiende zomerse dag van juni in De Bilt worden genoteerd. Ook lokaal regent het records. In Maastricht staat de teller al op achttien dagen met een temperatuur van 25 graden of meer.

Juni is in meerdere opzichten een bijzondere maand. Niet eerder duurde het zo lang voordat er zomerse temperaturen werden bereikt. Pas op 9 juni kwam het kwik boven de 25 graden uit. Maar toen het eenmaal warm was, bleef het dat ook. Van 9 juni tot en met 21 juni was het dertien dagen achtereen zomers warm. Ook dat is een nieuw record.

Weerplaza rekent tot slot ook op een recordaantal 'gewone' warme dagen in juni - oftewel dagen met een temperatuur van 20 graden of meer. De teller eindigt waarschijnlijk op 28 van zulke dagen. In 2003 en in 1930 werden 27 warme dagen geteld.

Wie zaterdagmiddag in de zon ligt, moet bovendien rekening houden met een hoge zonkracht. Weerplaza rekent op een maximale zonkracht van 7,4. Dat betekent dat je je flink moet insmeren om niet te verbranden. Als de zonkracht tussen de 7 of 8 zit, ben je na ongeveer tien minuten al rood als je niet smeert.