Klimaatactivisten breken door hekken bij Tata Steel

Klimaatactivisten zijn zaterdag ondanks een verbod het terrein van Tata Steel in Velsen binnengedrongen. Onder luid gejuich braken ze de hekken open. Op het terrein zijn honderden activisten aanwezig.

De burgemeester had zulke demonstraties verboden. Er was een noodverordening afgekondigd voor het Tata Steel-terrein. Die verordening geldt nog tot maandag 7.00 uur.

De politie is aanwezig en agenten rijden in busjes, op fietsen, op paarden en op motoren. Op het terrein van Tata Steel zelf is geen politie aanwezig, maar zijn wel beveiligers van het bedrijf zelf. Die komen vooralsnog niet in actie, zeggen NU.nl-verslaggevers ter plaatse.

Tata Steel zegt in een reactie dat het betreden van het terrein "veiligheidsrisico's met zich meebrengt."

"Tata Steel in IJmuiden is een volcontinue bedrijf. De productieprocessen kunnen niet van het ene op het andere moment worden stopgezet. Verschillende installaties op het terrein vallen onder een zogenoemd 'BRZO-toezichtsregime' (Besluit Risico Zware Ongevallen). Ook rijden er bijvoorbeeld treinen die vanwege hun gewicht niet zomaar kunnen stoppen. Het betreden van het bedrijfsterrein is daarmee zeer risicovol", aldus een woordvoerder.

Klimaatactivisten gaan op pad richting het terrein van Tata Steel. Foto: Emma van Bergeijk / NU.nl

Greenpeace en andere actiegroepen roepen op tot sluiting

Drie groepen zijn rond 10.45 uur vertrokken vanaf een tentenkamp dat ze in de buurt van het bedrijf hadden opgezet. De mensen dragen spandoeken met daarop teksten als "Stop de vervuiling" en "Sluit ziekmakende onderdelen Tata Steel".

De actievoerders dragen rode overalls en hun gezichten zijn bedekt met paarse zakdoeken, mondkapjes of gasmaskers. Ze hebben ook veel vlaggen bij zich. Ze zingen en roepen dingen als "Vlucht, vlucht, vlucht, kanker in de lucht". Greenpeace en andere actiegroepen vinden dat de "ziekmakende onderdelen" van Tata Steel moeten sluiten. Ze wijzen op incidenten met zwarte rookwolken waarbij schadelijke stoffen vrijkomen.

Tata Steel zegt vergroening te versnellen

Tata Steel zegt hetzelfde einddoel na te streven als de actiegroepen. Het bedrijf kondigde vorig jaar aan de vergroening in de fabriek in IJmuiden te versnellen. In 2030 wil het bedrijf een installatie hebben die op waterstof werkt. Tegen die tijd moet de CO2-uitstoot ook met 5 megaton verminderd zijn. In 2045 wil Tata Steel klimaatneutraal zijn.