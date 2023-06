Weerbericht: Een warme zomerdag met volop zon

Delen via E-mail

Met temperaturen tussen 25 tot 28 graden wordt het vandaag een warme zomerdag. De zon schijnt volop en het blijft droog.

In de ochtend kan vooral in het noordoosten wat bewolking voorkomen, maar vanaf het middaguur schijnt in het hele land de zon.