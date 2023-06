Dit was het positieve en vrolijke nieuws van deze week

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: we houden meer geld over, inzameling voor een 'kankermonument' gaat hard en al honderden dieren gezien bij 'nieuwe Wadden'.

We houden iets meer geld over door loonstijging en gewerkte uren

Nederlandse huishoudens hadden in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 1,7 procent meer te besteden dan een jaar eerder. Stijgende lonen en meer gewerkte uren zijn de belangrijkste oorzaken.

Ondanks de aanhoudende inflatie hield een gemiddeld huishouden iets meer over aan het einde van de maand. Het reëel beschikbaar inkomen steeg met 1,7 procent. Dat is de stijging van het beschikbaar inkomen, gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Inzameling voor nieuw KWF-monument nadert in hoog tempo streefbedrag

Nederland geeft gul voor het vernielde glazen monument voor kankerpatiënten in Dronten. De crowdfunding die nabestaanden van kankerpatiënten hebben opgezet, nadert binnen twee dagen al de 200.000 euro die nodig is om het kunstwerk te herstellen.

Bijna alle 67 glazen gedenkplaten van het monument zijn in de nacht van zondag op maandag vernield, mogelijk met een hamer. Op de platen stonden de namen van duizenden mensen die aan kanker zijn overleden.

Speelgoedsensatie Furby is terug van weggeweest

De Furby, het pratende speelgoeddiertje dat in de jaren negentig de harten van veel kinderen veroverde, ligt binnenkort weer in de winkels. Spellenfabrikant Hasbro hoopt met de terugkeer van het speelgoed dezelfde rage te ontketenen als vroeger.

De eerste versie van de Furby kwam 25 jaar geleden op de markt. In de eerste jaren werden er wereldwijd 40 miljoen exemplaren van verkocht.

Ecologische ontwikkeling Marker Wadden op gang

De ecologische ontwikkeling van de Marker Wadden komt goed op gang. Op en rond de kunstmatig aangelegde wadden leven al honderden soorten planten en veel vissen.

De wadden zijn ook een ideaal foerageergebied voor vogels, die deels uit de Oostvaardersplassen in Flevoland komen. Op de wadden zaten in 2021 meer dan 10.000 broedparen. Het water in het Markermeer is ook minder troebel geworden, concluderen onderzoekers van Deltares en de Wageningen University & Research.

Nog meer nieuws om blij van te worden

En er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

De spoorloos verdwenen paardenstaart van Gijs Staverman is na bijna drie jaar terecht. Het harige accessoire, die Paul de Leeuw dertig jaar terug afknipte, krijgt een speciale plek in museum Beeld & Geluid.

Een grijze zeehond die verstrikt was geraakt in touw en visdraad is na vier dagen rondzwemmen in Nederlandse wateren eindelijk bevrijd. Het dier, dat Netty is genoemd, is overgebracht naar Zeehondencentrum Pieterburen.

Kate Bush heeft eerder deze week één miljard streams behaald voor haar nummer Running Up That Hill. De zangeres bedankt haar fans op haar eigen website voor het bereiken van deze mijlpaal. De 64-jarige Bush schrijft dat ze helemaal "ondersteboven" is van het aantal keren dat haar nummer uit 1985 inmiddels is beluisterd.

Hans de Booij kan zijn caravan waarschijnlijk binnenkort verlaten. De 65-jarige zanger, bekend van megahit Annabel, heeft diverse woningen aangeboden gekregen nadat hij vertelde door financiële problemen zonder huis te zitten.

