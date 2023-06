Veel kinderen zijn te zwaar, maar dat los je niet (alleen) op met minder eten

Ruim één op de acht kinderen in Nederland heeft overgewicht of obesitas. De oplossing lijkt simpel: minder eten en meer bewegen. Maar dat is te makkelijk gedacht, zegt gezondheidswetenschapper Leandra Koetsier tegen NU.nl. "Er zijn allemaal dingen waardoor het niet zo eenvoudig is minder te eten."

Er zijn verschillende oorzaken waardoor kinderen te zwaar worden. Daarom moet de hulp ook niet alleen om voeding en beweging gaan, vindt Koetsier. Zij promoveerde afgelopen week op het onderwerp aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Het kan dat er allemaal andere dingen spelen - zoals stress en niet lekker in je vel zitten - waardoor het niet lukt om gedrag te veranderen."

Dat betekent niet dat eten helemaal geen rol speelt, maar de nadruk ligt volgens Koetsier veel te veel op het gewicht. "Natuurlijk is dat een maat voor gezondheid, maar wij zien dat veel breder." Bijvoorbeeld iemand met overgewicht die eerst obesitas had en zich nu supergoed voelt. "Dat is natuurlijk ook al winst", vindt Koetsier.

Kwaliteit van leven

Het gaat Koetsier vooral om de kwaliteit van het leven van de kinderen en of ze meedoen in de maatschappij. Dat beïnvloedt namelijk ook hoe zij in hun vel zitten. "Als je andere dingen aan je hoofd hebt, dan is het gewoon heel erg moeilijk om gezonde keuzes te maken."

Ongeveer 340.000 Nederlandse kinderen zijn te zwaar. Van deze kinderen hebben 80.000 kinderen obesitas of ernstige obesitas. "Als je dat als kind al hebt, is het supermoeilijk om daar van af te komen", zegt Koetsier.

Wat is obesitas? "Obesitas is een chronische ziekte. Dan heb je een dusdanige vetopbouw dat het gezondheidsrisico's oplevert." Obesitas kan ervoor zorgen dat je stofwisseling en hormonen minder goed werken, waardoor je lichaam minder goed aangeeft wanneer je trek hebt of vol zit. Kinderen met obesitas kunnen al op jonge leeftijd diabetes type 2 ontwikkelen. Ook hebben ze een grotere kans op bepaalde vormen van kanker en hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Daarnaast zijn er de psychosociale gevolgen. Denk aan een laag zelfbeeld, gepest worden, angst en depressie. Maar, benadrukt Koetsier: "Het is niet zo dat iedereen met obesitas ongelukkig is."

Geen dieet, maar een weerbaarheidstraining

Koetsier deed onderzoek naar de aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ dat onderdeel uitmaakt van het Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)-programma van de overheid. In deze aanpak staan het kind en de samenwerking tussen verschillende zorg- en hulpverleners centraal. Er is één centrale zorgverlener die de zorg coordineert en het aanspreekpunt is voor het kind en het gezin.

In het onderzoek van Koersier was de centrale zorgverlener vaak een jeugdverpleegkundige van de GGD. Die ziet dat een kind overgewicht heeft en kijkt direct of er ook andere problemen in het gezin zijn. Zo kan het dat ouders financiële problemen hebben waardoor zij gestrest zijn of dat het kind wordt gepest. "Misschien kan schuldhulpverlening dan helpen of kun je met het kind naar weerbaarheidstraining kijken." Daarnaast krijgen het kind en het gezin hulp bij de ontwikkeling van een gezondere leefstijl.

Op dit moment werken 42 Nederlandse gemeenten op deze manier. Het idee is dat in 2030 alle 342 gemeenten dit zo doen. De eerste ervaringen zijn positief. "We horen van kinderen en gezinnen dat het heel fijn is dat er een centraal persoon is die het aanspreekpunt is", zegt Koetsier. "Ze voelen zich ook veel meer gehoord, omdat je breder gaat kijken dan alleen naar het gewicht." De komende jaren moeten uitwijzen of de aanpak er ook voor zorgt dat minder kinderen obesitas houden of krijgen.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het programma dat Koetsier onderzocht uit de basisverzekering vergoed. Daar is ze heel blij mee. Ze hoopt daarnaast dat er ook meer aandacht komt voor een gezonde omgeving, zoals minder snoep in schoolkantines en meer ruimte voor kinderen om veilig buiten te spelen. "Er is niet één oplossing, maar al die stapjes samen zorgen ervoor dat we het beter op de rit krijgen."