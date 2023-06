Het onderzoek naar de verpleegkundige die schijnbaar zelf heeft opgebiecht dat hij patiënten in een ziekenhuis in Assen heeft gedood, blijkt een lastig verhaal. Maandag besluit het gerechtshof in Leeuwarden of Theodoor V. weer moet worden vastgezet.

Hulpverleners van GGZ Drenthe schrokken begin dit jaar zo erg, dat ze zich gedwongen voelden hun geheimhoudingsplicht te schenden. De 31-jarige verpleegkundige V. had hen in verschillende gesprekken verteld dat hij het leven van een twintigtal patiënten had beëindigd.

V. dacht deze mensen uit hun lijden te verlossen. Het ging om mensen die in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen op de corona-afdeling lagen. V. werkte daar als longverpleegkundige.

De verpleegkundige zou medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Dat zou hij zonder medeweten van een arts hebben gedaan.

Maar al ruim een half jaar zijn er ook twijfels. Die zijn zo sterk, dat de rechtbank onlangs besloot hem vrij te laten. De voorlopige conclusie van de rechter was dat er te weinig bewijs is dat de verdenkingen tegen V. ondersteunt. Het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen die beslissing in beroep.

Moeilijk te bepalen of verhaal überhaupt waar is

Of V. de vermeende opmerkingen echt heeft gemaakt of dat zijn hulpverleners die misschien verkeerd hebben geïnterpreteerd, laat zijn advocaat Tjalling van der Goot in het midden. Wel is duidelijk dat V. de beschuldigingen ontkent.

Hoe het ook zij, het is niet bekend wie zijn mogelijke slachtoffers waren. Gegevens waaruit is af te leiden om welke patiënten het gaat, deelde V. niet. Dat maakt het onderzoek lastig.

Het onderzoek is geopend naar aanleiding van een aangifte van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. V. was daar sinds oktober 2019 actief. Toen de raad van bestuur in maart van dit jaar op de hoogte was gesteld, werd zijn dienstverband al snel officieel beëindigd.

Groningse ziekenhuizen waar V. ook had gewerkt, zagen geen aanleiding om intern onderzoek te doen.

Onderzoek naar dossiers moet duidelijkheid bieden

De focus van het onderzoek lag dus in Assen. Daar onderzocht de politie welke patiënten zijn overleden terwijl V. aan het werk was. Vervolgens maakte de politie een voorlopige selectie van mensen die mogelijk door het handelen van V. waren overleden.

Medisch experts zijn druk bezig de dossiers van deze patiënten te onderzoeken op onregelmatigheden. De resultaten van dat onderzoek worden eind juni verwacht. Of dit onderzoek inmiddels is afgerond, kan een woordvoerder van het OM niet zeggen.

Wel is duidelijk dat de resultaten nog niet aan het strafdossier zijn toegevoegd. Op basis van datzelfde dossier besloot de rechtbank dat er te weinig bewijs is en dat V. moest vrijkomen.

Waarom het OM tegen deze beslissing in beroep is gegaan, wil een woordvoerder niet zeggen. Ook zonder gevangenhouding gaat het onderzoek gewoon verder. Van der Goot laat weten dat V. niet blij is met het hoger beroep. Zijn cliënt wacht dat in spanning af.