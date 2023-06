Kabinet zet werk aan zeventien wegen voorlopig in ijskast door onder meer stikstof

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet zeventien projecten aan Nederlandse wegen op pauze, onder meer vanwege de stikstofproblematiek.

Dat de projecten even worden stilgelegd, heeft te maken met de stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en personeelstekort. "Met het vrijgekomen geld kunnen we een inhaalslag maken met groot onderhoud", zegt minister Mark Harbers (Infrastructuur) vrijdag na afloop van de ministerraad. Met groot onderhoud bedoelt de minister onder meer het vervangen of opknappen van bruggen.