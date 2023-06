Directie vrouwengevangenis Nieuwersluis doet aangifte om wangedrag personeel

De directie van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis bij Utrecht heeft aangifte gedaan van mogelijk wangedrag door medewerkers. Vrouwelijke gedetineerden kregen onder meer te maken met seksueel getinte opmerkingen, grensoverschrijdend gedrag en pesten.

Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid is er in de gevangenis sprake van structureel niet-integer gedrag van het personeel. Ook mederwerkers zelf zijn de dupe. Zo blijkt uit het onderzoek dat medewerkers onderling roddelen en dat ook zij last hebben van discriminerende en seksistische opmerkingen.



"De leef- en werkomgeving is er niet veilig genoeg. Niet voor gedetineerden, niet voor medewerkers", concludeerde inspecteur-generaal Esther de Kleuver daarom eerder.