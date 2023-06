Experts vinden omstandigheden voor gevangenen als Ridouan Taghi te streng

Deskundigen noemen de strenge veiligheidsmaatregelen in de extra beveiligde inrichting in Vught buitensporig. Maatregelen als het routinematig boeien van gevangenen als Ridouan Taghi kan volgens hen "niet worden gerechtvaardigd".

De experts snappen dat goede beveiligingsmaatregelen belangrijk zijn als het gaat om personen met een verhoogd veiligheidsrisico. Maar de huidige maatregelen komen volgens hen in de buurt van eenzame opsluiting.

Deze conclusies staan in een rapport van het antifoltercomité (CPT) van de Raad van Europa, dat onder meer controleert of mensen in gevangenschap niet worden mishandeld.

Het rapport is geschreven op basis van een bezoek aan gevangenissen in mei vorig jaar. Sinds die tijd zijn de omstandigheden waaronder Taghi vastzit nog strenger geworden.

De delegatie heeft specifieke aandacht besteed aan de situatie van personen die in zwaarbeveiligde gevangenissen zijn geplaatst, waaronder de ebi. De CPT schrijft dat de zeer strenge regimes en diverse veiligheidsmaatregelen daar buitensporig beperkend zijn.

Veel te doen rondom situatie van Taghi

Over de omstandigheden waaronder Taghi vastzit is veel te doen. Zijn detentieadvocaat Thomas van der Horst liet onlangs weten dat Taghi al veel procedures heeft aangespannen vanwege zijn situatie. De hoofdverdachte in het Marengo-proces is onlangs overgeplaatst naar een nog strengere afdeling binnen de ebi. Zo wordt hij nu standaard geboeid als hij zijn cel verlaat.

"Op dit moment is de tendens binnen het gevangeniswezen dat alles strenger en beperkter moet en daarbij wordt de menselijkheid van detentieomstandigheden uit het oog verloren", zegt Van der Horst tegen NU.nl.

"Zo is tot op heden bijvoorbeeld niet ingegrepen bij klachten over het routinematig boeien en het opleggen van extreme toezichtmaatregelen en verboden. De beklag- en beroepsrechter heeft ondanks het verzoek daartoe ook (nog) geen bezoek willen brengen aan de nieuwe afdeling die speciaal voor Taghi is geïntroduceerd."

De maatregelen zijn het directe gevolg van verdenkingen tegen Taghi. Zo zou hij meerdere keren "versluierd" en in "codetaal" met familieleden hebben gesproken toen zij bij hem op bezoek waren in de gevangenis. Dat zou hij ook hebben gedaan in telefoongesprekken met zijn naasten.