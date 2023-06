Verdachte steekpartij Den Haag vroeg hulp, maar kreeg die niet vanwege agressie

De verdachte van de dodelijke steekpartij in een supermarkt waarbij dinsdag een medewerkster om het leven kwam, heeft de gemeente eerder twee keer om hulp gevraagd. De man kreeg die hulp niet omdat hij agressief en intimiderend was, schrijft de gemeente in een brief.

De 56-jarige man, Jamel L., stak dinsdag een 36-jarige medewerkster van Albert Heijn neer. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen.

In april deed de man een aanvraag voor bijstand en twee weken geleden vroeg hij om een opvangplek. Op 13 juni was er volgens de gemeente een intakegesprek. "Tijdens de verschillende contacten met de verdachte is er sprake geweest van verbale agressie en intimidatie", laat de Haagse burgemeester Jan van Zanen vrijdag weten. De gemeente maakte een melding bij de politie, maar deed geen aangifte, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Ondanks de vragen van L. bleef hulp uit. De gemeente besloot geen hulp aan de man te bieden vanwege zijn agressieve gedrag. De politie greep niet in omdat de gemeente enkel een melding maakte en geen aangifte deed. Een week later vond de steekpartij in de supermarkt op de Turfmarkt plaats.

L. is een bekende van de politie. Hij is meerdere keren veroordeeld, onder meer voor bedreiging van gemeenteambtenaren in Zwijndrecht. Hij is ook een bekende crimineel in het buitenland. Zo werd hij in 2018 op Curaçao veroordeeld tot onder meer tbs.

De rechtbank wist daar niet van af en hield daarom geen rekening met zijn verleden bij de veroordeling van de man, liet ze donderdag weten. Later bleek dat Nederland weigerde om de tbs-maatregel over te nemen. Dat zou vanwege de kosten niet mogelijk zijn geweest.