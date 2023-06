Man klimt in kerktoren in Meerssen en maakt buurt wakker door klokken te luiden

Delen via E-mail

Een arrestatieteam van de politie heeft vrijdagochtend een 33-jarige man uit een kerktoren in het Limburgse Meerssen gehaald. Om middernacht luidde hij de kerklokken. Hij is aangehouden en zit vast.

De man uit Meerssen was via steigers rond de basiliek in de toren geklommen. Hij luidde rond middernacht de klokken. Daarop belden geschrokken omwonenden de politie.