Grote uitslaande brand in papierloods in Purmerend

In een papierloods in Purmerend woedt vrijdag een grote uitslaande brand. De brandweer probeert het vuur al de hele nacht te blussen. Omwonenden worden aangeraden om ramen en deuren dicht te houden.

De loods hoort bij een recyclingbedrijf aan de Hertzstraat in de Noord-Hollandse plaats. De brandweer kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag een melding rond 1.10 uur en snelde met veel eenheden naar het vrijstaande bedrijfspand.

De brand is uitslaand en wordt van buitenaf bestreden. "We proberen te voorkomend at het vuur overslaat naar andere gebouwen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er zijn volgens hem enkele explosies geweest. "Die komen waarschijnlijk van ontploffende gasflessen van heftrucks die in de loods staan."

Er was niemand aanwezig bij het bedrijf toen de brand uitbrak. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand is ontdekt door een omstander. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. Wegen in de omgeving van de loods zijn afgezet.